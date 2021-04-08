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«Безработный артист!»: Филипп Киркоров рассказал о жизни во время пандемии
Фото: instagram/fkirkorov

«Безработный артист!»: Филипп Киркоров рассказал о жизни во время пандемии

Полина Долганова

Звезды

Певец Филипп Киркоров рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь и отношения с детьми.

По словам народного артиста России, он получает удовольствие от всего, что происходит вокруг. Радость жизни певец связывает с рождением детей. Ему нравится, что он имеет возможность разговаривать с ними на равных.

— В последний год из-за пандемии у меня было много свободного времени. И я проводил его с ними (с детьми). Я же теперь безработный артист. Слава Богу, есть на что жить, — добавил Киркоров.

«Король эстрады» отметил, что его профессия позволила ему обеспечить себе подушку безопасности. Именно поэтому он пребывает в хорошем настроении и ни на кого не злится. Кроме того, недавняя поездка в родную Болгарию позволила ему побыть наедине с собой.

— У меня было свободное время: я побродил по улочкам. Не сентиментальничал — рановато мне еще до слез, — разоткровенничался Киркоров в разговоре с «Собеседником».

Продюсер отметил, что в его возрасте рано скорбеть о прожитых годах, он был искренне рад вспомнить свое детство и признался, что устроить себе шопинг в Болгарии он не смог, так как «там все закрыто: полный локдаун».

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Филипп КиркоровБолгариядетство
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