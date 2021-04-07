Девочки и бабушки танцуют: певец Кирилл Андреев о поклонницах и феномене «Иванушек»

Фото: Из личного архива Кирилла Андреева

6 апреля солисту группы «Иванушки International» Кириллу Андрееву исполнилось 50 лет. Артист рассказал «Вечерке» об отношении к популярности и увлечении хоккеем, а также поделился секретами сохранения молодости.

— Кирилл, с 50-летием вас! Как говорится, по вам и не скажешь. На какой возраст вы сами себя ощущаете?

— По уму лет на шесть. Шучу. Наверное, лет на 30–32.

— Вам действительно больше и не дашь. Как удается так выглядеть?

— Благодаря спорту и спасибо моей любимой супруге. Она меня сподвигла на то, чтобы я начал заниматься скандинавской ходьбой. Сказала, что это лучше, чем бег: нет такой нагрузки на колени. Я ее и послушал. Обычно тренировка длится два с половиной часа. Быстрым шагом легко преодолеваю десять километров. Только хожу я без палок, как общепринято.

— Так эффективнее?

— Просто они мне совершенно не нужны. Ранее на протяжении пяти лет я занимался лыжами в спортивной школе. Палки там были на каждой тренировке. А сейчас решил от них отказаться.

— Рекорд уже какой-нибудь побили?

— Я, конечно, пока не могу похвастаться такими результатами, как бегуны-марафонцы, которые преодолевают огромные дистанции, но на данный момент определенные успехи имеются. С июля и по сегодняшний день «находил» уже более 550 километров.

— Насколько я знаю, вы неравнодушны еще и к хоккею. Как этот вид спорта возник в вашей жизни?

— Однажды получил приглашение в команду артистов «КомАр» от ее основателя — актера и продюсера Александра Морозова. Играл там лет пять, потом она была расформирована из-за высокой оплаты аренды льда и отказа спонсоров. Но меня тут же пригласили в другой хоккейный коллектив, GHOSTBUSTERS, который организовал Сергей Дзебань — муж замечательной актрисы Алеси Судзиловской, с ним мы знакомы более двадцати лет. И вот я уже третий год выступаю за эту команду. А вообще, хоккей я полюбил еще в детстве.

Играл во дворе. Но в таком турнире, как «Золотая шайба», основанном великим тренером Анатолием Тарасовым, не участвовал. А так бы сейчас «звездил» где-нибудь в Континентальной хоккейной лиге или в лучшей лиге мира за океаном.

— Что дает вам хоккей?

— Общение, эмоции, движение. Он, как и сцена, стал частью моей жизни. Слова из классной песни «Трус не играет в хоккей» говорят о многом.

— А определенного питания стараетесь придерживаться?

— Я перестал есть мучное и стал меньше употреблять сладкого. От булки точно откажусь. Раз в три дня могу себе позволить «роскошь» — ложку меда и одну конфету. Все это дает легко, как и раньше, вести себя на сцене. Сейчас мне не 80 лет, но все равно не 20 и не 30.

А когда мы начинали, было 24. Но я и по сей день с таким же задором кайфую на сцене, как тогда, эмоции те же. Драйв не утерян. Это все видно и на фото с наших концертов. В общем, мы и наш зритель продолжаем получать удовольствие.

— Чем живете сейчас?

— Потихонечку возвращаемся в привычный график гастролей. Конечно, не с такой интенсивностью, как прежде. Но хорошо, что мероприятия появляются, и мы видим, насколько аудитория соскучилась по песням «Иванушек» и общению. Маски на лицах — реалии нашей жизни. С этим сталкиваемся каждый день. Мир так изменился, нужно привыкать.

— Какая сегодня публика у «Иванушек International»?

— Абсолютно разная. Есть и молодые девчонки, и взрослые женщины, и мужчины, которые в жизни добились многого — в бизнесе, в науке, в спорте. В основном концерты проходят пока в Москве, но приглашают и в другие регионы. Недавно выступали в Стамбуле. Так что с загруженностью все хорошо.

— Помню, в начале пути «Иванушек» называли группой-однодневкой.

— Да. И такое писали журналисты. Но их уже сейчас никто не помнит, а мы до сих пор на слуху и на волне. И нам уже 25!

— Насколько сложно на протяжении стольких лет удерживать популярность?

— Мы ее давно уже «не держим». Она идет параллельно с нами. Не скучаем ли мы по тому времени? Нет. Все гармонично. Испытывали бы тоску, если бы не было концертов, но они же есть.

Фото: Из личного архива Кирилла Андреева

— В чем феномен «Иванушек»?

— Есть несколько составляющих: любовь к сцене, очень правильные стихи, прекрасная музыка, написанная нашим композитором и аранжировщиком Игорем Полонским, и, конечно, любовь публики.

— Вы как-то сказали, что поклонницы уже не сходят по вам с ума так, как раньше. На самом деле?

— Да. Я не отказываюсь от своих слов. Того сумасшествия больше нет. Волна «Ивануш-комании» прошла. Но и сегодня, как бы это высокопарно ни звучало, мы имеем народную любовь. Нас обожают и девочки, и бабушки. Наверное, уже восьмое поколение представительниц слабого пола (смеется).

— А какая песня самая популярная на сегодняшний день?

— «Тополиный пух». Была и есть.

— Вашему сыну Кириллу сейчас 21 год. Он слушает «Иванушек»?

— Да. Все наши композиции ему нравятся, он знает их наизусть и приходит на концерты. Но я не хотел бы, чтобы сын пошел по моим стопам. Это очень тяжелый труд. Пусть лучше он занимается тем, что выбрал, — юриспруденцией.

— А не говорит он вам: «Пап, может, уже хватит петь и танцевать»?

— Как-то спрашивал (улыбается). Я ответил, что буду выходить на сцену еще лет пятьдесят. Кстати, моя супруга Лола, с которой мы вместе уже 23 года, меня в этом поддерживает. Впрочем, как всегда и во всем.

ДОСЬЕ

Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Окончил Московский радиомеханический техникум. В 1989–1991 годах служил в артиллерийских войсках во Владимирской области. В группе «Иванушки International» выступает на протяжении 25 лет. С 2010 года стал параллельно выступать с сольной программой из двадцати песен.

Уважали на районе

Кирилл родился в Кузьминках, на Рязанском проспекте. Там же ходил в детский сад и школу. Когда подрос, называл Кузьминки районом «хорошим, хоть и неспокойным». При этом отмечал, что его там всегда уважали. Кирилл любил петь и был заводилой во всех дворовых играх. Ему нравилось с друзьями строить шалаши, играть в футбол, хоккей и в казаки-разбойники.

Гуманитарий

В школе Кирилл не был отличником, но и не числился двоечником. Гуманитарные науки привлекали его больше. С математикой отношения не складывались. Зато получалось защищать честь школы на спортивных соревнованиях. Однажды на спартакиаде на дистанции три километра у него сломались в лесу обе лыжи. Тогда Андреев взял их вместе с палками в руки и так дошел до финиша третьим.

Роман с Жанной Фриске

Кирилл Андреев — примерный семьянин. О его личной жизни до знакомства с супругой Лолитой ничего не было известно. Недавно Кирилл впервые признался в том, что много лет назад у него случился страстный роман с Жанной Фриске. Он начался в 1996 году, когда Жанна выступала в группе «Блестящие». Но из-за занятости обоих артистов свидания были непродолжительными. Кирилл с теплотой вспоминает о Жанне, говорит о ней как об очень душевном человеке.

В роли клоуна и Пресли

Андреев участвовал во втором сезоне телешоу Первого канала «Цирк со звездами». В одном из номеров исполнил роль клоуна, в другом — Элвиса Пресли. И еще однажды, волею судеб, он познакомился с народным артистом СССР Михаилом Румянцевым — известным клоуном Карандашом.

Фотомодель

Кирилл Андреев учился в известной школе фотомоделей Вячеслава Зайцева, а также в российско-американской школе моделей в Крылатском. Артист достиг в этом бизнесе профессионального уровня, снимался во многих рекламных роликах и видеоклипах. Например, в клипе Светланы Владимирской «Мальчик мой» и I’m Lost Without You Лаймы Вайкуле.

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