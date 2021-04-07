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Киркоров назвал свое главное сходство с Бузовой
Фото: instagram/fkirkorov

Киркоров назвал свое главное сходство с Бузовой

Юлия Павлушова

Звезды

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров вновь появился на публике вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Звезды побывали на премьере мультфильма в московском киноцентре.

Ольга Бузова подарила голос одному из персонажей новой ленты, отрицательной героине. Филипп пришел на показ, чтобы поддержать коллегу. Киркоров напомнил, что ранее сам озвучивал нескольких животных — осьминога и попугая. Певец заявил, что у него и теледивы есть и другие общие черты.

— Мы слишком доверчивы и эмоциональны! Мне 55, а я до сих пор импульсивен, на все реагирую, — цитирует артиста портал Teleprogramma.pro.

Ранее видео побега Бузовой после слов Киркорова появилось в Сети.

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звездыФилипп КиркоровОльга Бузова
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