Ремонтные работы в храме при МГУ продолжатся после согласования с Мосгорнаследием

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Ремонт в храме святой мученицы Татианы при МГУ им. Ломоносова в столице продолжат после его согласования с Мосгорнаследием. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ремонтные работы в храме были приостановлены, так как инспекция обнаружила признаки несогласованной реконструкции: белокаменный цоколь облицовывали известняковыми плитами.

В пресс-службе ведомства добавили, что храм, который располагается в правом флигеле старого здания Московского университета на углу улиц Большой Никитской и Моховой, является объектом культурного наследия федерального значения. Состояние здания является удовлетворительным.

— Указанные работы были приостановлены, так как Мосгорнаследием не выдавалась разрешительная документация на их проведение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что виновные лица будут привлечены к ответственности, а ремонт будет возобновлен после согласования с департаментом, сообщает РИА Новости.

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