Бесплатная парковка появилась на месте самостроя в районе Фили-Давыдково

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Тарутинская улица, 1 Карта всех событий

Во дворе жилых домов в столичном районе Фили-Давыдково появилась бесплатная парковка на 150 машин. Об этом стало известно в четверг, 8 апреля.

— Участок был огорожен незаконно, без оформления правоустанавливающих документов на использование территории. Разрешительная документация на строительство или реконструкцию объекта также не выдавалась, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Парковка появилась по адресу улица Тарутинская, владение 5, корпус 1. Ранее там находилась огороженная территория, посреди которой стояло двухэтажное здание. Сейчас оно снесено, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что зарегистрировать автомобиль в центрах госуслуг города теперь можно без предварительной записи.

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