Зарегистрировать ТС в центрах госуслуг Москвы теперь можно без предварительной записи

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичи теперь смогут зарегистрировать транспортное средство (ТС) в центрах госуслуг «Мои документы» без предварительной записи.

Для этого горожанам нужно будет собрать пакет документов и приехать на парковку осмотра автомобиля в любом торговом центре, где есть офис «Мои документы». При этом регистрация автомобиля проводится без привязки к месту жительства.

Администратор поможет оплатить госпошлину, а сотрудник ГИБДД оформит все необходимые документы. Получить услугу смогут все посетители флагманских офисов госуслуг.

Помимо этого, москвичи могут обратиться в любой из флагманов без привязки к месту регистрации для замены российского или оформления международного водительского удостоверения. Также в районных центрах «Мои документы» горожане смогут оформить или заменить водительское удостоверение, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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