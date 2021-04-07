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Всемирный день здоровья: «Мои документы» рассказали об услугах в сфере медицины
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Всемирный день здоровья: «Мои документы» рассказали об услугах в сфере медицины

Марьяна Шевцова

Город

Во Всемирный день здоровья «Мои документы» напоминают о полезных сервисах и услугах для здоровья и активного образа жизни.

Одной из самых востребованных услуг офисов является оформление полиса ОМС. Только в 2021 году за ней уже обратились более 40 тысяч горожан. Кроме того, специалисты центров госуслуг помогут оформить доступ к электронной медицинской карте, чтобы результаты анализов и осмотров у врача всегда были под рукой.

В 35 столичных центрах «Мои документы» установлены современные диагностические комплексы, где жители могут бесплатно провести экспресс-обследование организма по основным показателям: давление и пульс, рост и вес, уровень кислорода в легких, а также сделать анализ состава тела. Полученный результат может быть тут же направлен в электронную медкарту или по электронной почте, а также распечатан на бумаге. При необходимости житель может сразу записаться на прием в свою поликлинику. Для этого на экране комплекса нужно ввести номер полиса ОМС и дату рождения. Запись к врачу возможна и без прохождения осмотра.

Дополнительно во флагманских офисах «Мои документы» действуют медицинские кабинеты «Мое здоровье» и интерактивный робот-диагност. Так, в медицинском кабинете можно пройти обследование по одной из четырех программ: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие», «Здоровое питание». А веселый робот-диагност измерит температуру, уровень кислорода и сахара в крови, давление и пульс.

«Мои документы» не только заботятся о здоровье горожан, но и призывают к активному образу жизни. Сотрудники центров расскажут подробности о проекте «Спортивные выходные», который позволяет бесплатно заниматься популярными видами спорта под руководством квалифицированных тренеров. Занятия проходят онлайн на YouTube-канале проекта. Тренировки часто посещают звездные гости, например олимпийский чемпион Алексей Немов, актриса Яна Кошкина, телеведущий Владимир Маркони.

Читайте также: Проект «Среда развития» для самозанятых заработает в столичном центре «Моя карьера»

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