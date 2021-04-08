Экскурсии и музыкальный джем: как пройдет День наследия в Музее Цветаевой

Фото: Анна Быкова

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной Дню исторического и культурного наследия. 18 апреля вход в музей и участие в мероприятиях будут бесплатными, сообщается на сайте музея.

Откроет программу авторская экскурсия Елены Кокуриной «Москва в судьбе Марины Цветаевой». Ее участникам расскажут о родном городе поэта, воспетом ею на протяжении всей жизни. Марина Цветаева свою Москву сотворила сама, наполнив город своей личностью. Ей важен даже не сам город с его историей и архитектурой, не она в городе, а город в ней.

Продолжит программу авторская экскурсия Елены Ильиной «Любовный долг», темой которой станет история отношений Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Экскурсия пройдет по мемориальной квартире поэта. Союз Марины и Сергея был наполнен романтическими переживаниями, бытовыми проблемами и литературным творчеством.

В День культурного наследия гостей музея также ожидает музыкальный марафон «Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз». В концертном зале можно услышать шедевры классического и джазового репертуара.

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