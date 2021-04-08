Российских спортсменов могут обязать отчитываться о тренировках за рубежом

Фото: olympic.org

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские спортсмены будут обязаны уведомлять спортивные федерации о тренировках за границей. Соответствующий документ, подготовленный председателем комитета по физической культуре Борисом Пайкиным и депутатом Владиславом Третьяком, опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предлагает обязать спортсменов уведомлять общероссийские спортивные федерации о прохождении спортивной подготовки за рубежом. Законопроектом также закрепляется обязанность российских участников спортивных соревнований сообщать о заключении срочных договоров с иностранными физкультурно-спортивными организациями.

Уточняется, что на сегодняшний день можно наблюдать значительный отъезд спортсменов для участия в соревнованиях в иностранные государства.

— Предлагается наделить общероссийские спортивные федерации полномочиями по ведению реестра договоров, заключаемых спортсменами со спортивными организациями иностранных государств, — сообщается в документе.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что соответствующий документ поможет расширить область правового урегулирования и позволит лучше контролировать порядок международных трансферов спортсменов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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