Российская фигуристка Анастасия Грачева решила выступать за Молдавию

Анастасия Грачева выступала на чемпионатах России/ Фото: youtube.com

Российская фигуристка Анастасия Грачева решила представлять Молдавию на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Молдавии.

Спортсменке 19 лет, она родилась в Москве, ее первым тренером была Юлия Лебедева.

Грачева выступала на чемпионатах России и занимала 17-е место в 2018 году и 16-е место в 2020-м. Также она была четвертой на турнире серии Challenger Международного союза конькобежцев в Минске в 2017 году, завоевала бронзовую медаль турнира Tallinn Trophy-2017 в категории «юниорки».

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