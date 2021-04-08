Российская фигуристка Анастасия Грачева решила выступать за Молдавию
Российская фигуристка Анастасия Грачева решила представлять Молдавию на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Молдавии.
Спортсменке 19 лет, она родилась в Москве, ее первым тренером была Юлия Лебедева.
Грачева выступала на чемпионатах России и занимала 17-е место в 2018 году и 16-е место в 2020-м. Также она была четвертой на турнире серии Challenger Международного союза конькобежцев в Минске в 2017 году, завоевала бронзовую медаль турнира Tallinn Trophy-2017 в категории «юниорки».
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