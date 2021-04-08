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Крупный автосалон в Петербурге посвятили созданию первого российского автомобиля
Фото: pixabay.com

Крупный автосалон в Петербурге посвятили созданию первого российского автомобиля

Елена Фролова

Технологии

Петербургский международный автосалон пройдет с 8 по 11 апреля. Мероприятие посвящено 125-летию со дня создания в Северной столице первого российского автомобиля.

Участников и гостей выставки представил губернатор города Александр Беглов. По его словам, благодаря созданию первой отечественной машины началось производство автомобилей в России. На данный момент в Санкт-Петербурге производят четверть всех выпускаемых в стране машин. Помимо этого, идет разработка транспорта, использующего альтернативные источники энергии.

Только за 2020 год петербургский автопром произвел более 323 тысяч автомобилей, отмечают «Невские новости». Уточняется, что семь выпускаемых в городе моделей вошли в рейтинг 25 самых популярных российских машин.

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Санкт-ПетербургАлександр Бегловавтосалон
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