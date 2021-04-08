Более одного миллиона рублей похитили из машины предпринимателя в Подмосковье

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Сотрудники полиции в Домодедове задержали мужчину, который подозревается в краже более 1,6 миллиона рублей из машины предпринимателя. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

37-летний бизнесмен из Тамбовской области, возвращался на своем автомобиле из командировки в Москве и остановился у ресторана на трассе Москва — Ростов-на-Дону, чтобы пообедать. Вернувшись к машине, которую он оставил на неохраняемой стоянке, мужчина обнаружил, что из нее пропала крупная сумма денег — более 1,6 миллиона рублей.

Предприниматель обратился к сотрудникам полиции, которые задержали по подозрению в преступлении 50-летнего москвича. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

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