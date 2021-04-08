Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более одного миллиона рублей похитили из машины предпринимателя в Подмосковье
Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Более одного миллиона рублей похитили из машины предпринимателя в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники полиции в Домодедове задержали мужчину, который подозревается в краже более 1,6 миллиона рублей из машины предпринимателя. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

37-летний бизнесмен из Тамбовской области, возвращался на своем автомобиле из командировки в Москве и остановился у ресторана на трассе Москва — Ростов-на-Дону, чтобы пообедать. Вернувшись к машине, которую он оставил на неохраняемой стоянке, мужчина обнаружил, что из нее пропала крупная сумма денег — более 1,6 миллиона рублей.

Предприниматель обратился к сотрудникам полиции, которые задержали по подозрению в преступлении 50-летнего москвича. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

Читайте также: Доверчивая москвичка перевела «возлюбленному» из соцсети более миллиона рублей

кражаавтомобильденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Все мнения
О проекте
Читайте нас в