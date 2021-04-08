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Доверчивая москвичка перевела «возлюбленному» из соцсети более миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Доверчивая москвичка перевела «возлюбленному» из соцсети более миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Неизвестный под именем Иван в течение нескольких месяцев выманивал у женщины деньги, переписываясь с ней в социальной сети. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Москвичка зарегистрировалась в известной социальной сети, чтобы наладить свою личную жизнь. Вскоре она познакомилась с интересным мужчиной по имени Иван. Он быстро смог расположить к себе женщину, а позже стал ею манипулировать, чтобы получить деньги. В итоге женщина перевела ему сотни тысяч рублей в течение нескольких месяцев. «Насытившись», Иван перестал выходить на связь.

После потери связи с виртуальным возлюбленным женщина обратилась в полицию. Она перевела мошеннику более 1 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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