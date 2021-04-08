Неизвестный похитил 1700 евро из припаркованной в центре Москвы машины

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Грохольский переулок, 8/3с1 Карта всех событий

В центре Москвы неизвестные взломали машину и похитили сумку, в которой были документы и деньги. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Потерпевший припарковал свой автомобиль у дома 8/3 в Грохольском переулке. В салоне он оставил свою сумку. Когда же мужчина вернулся, то обнаружил, что заднее стекло его автомобиля разбито, а оставленная сумка пропала. Потерпевший утверждает, что в похищенной сумке были его документы, а также деньги — 1700 евро.

Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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