Мошенники убедили актера МХАТ имени Горького перевести им почти 5 миллионов рублей
Актер МХАТ имени Горького Андрей Погодин перевел мошенникам около 5 миллионов рублей. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам источника «ВМ», актеру позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом повышения уровня безопасности счета они убедили Погодина снять все деньги со своей карты и перевести на указанные злоумышленниками счета.
Однако этого преступникам оказалось недостаточно. Лишив свою жертву всех накопленных средств, они убедили актера взять кредит. Мужчина взял заем на 900 тысяч рублей и вновь перевел деньги на счета мошенников. Когда актер МХАТ спохватился, было уже поздно: мошенники скрылись, похитив у него крупную сумму денег.
В общей сложности, уточнил источник, актер потерял почти 5 миллионов рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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