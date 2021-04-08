Торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19 поймали в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Киевское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве полиция задержала курьера, развозившего поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, задержание молодого человека произошло в ТЦ на Киевском шоссе. Он исполнял роль курьера, который развозил поддельные документы клиентам.

— Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных справок и сертификатов о вакцинации против COVID-19, — рассказал Васенин.

Уточняется, что в сумке у задержанного были обнаружены три фальшивые справки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». На данный момент проводится розыск остальных участников незаконной деятельности.

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