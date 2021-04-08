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Мужчина чуть не лишился глаза в ходе драки в центре Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мужчина чуть не лишился глаза в ходе драки в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Потаповский переулок, 5с2 Карта всех событий

В центре Москвы мужчине нанесли серьезную травму глаза. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел утром 7 апреля на Потаповском переулке, дом 5. Сообщается, что пострадавший шел по улице, как вдруг столкнулся с неизвестным. Завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. В результате мужчина получил проникающее ранее в область левого глаза.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что в Центральном административном округе столицы молодой человек был доставлен в больницу с ранением глаза.

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