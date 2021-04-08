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Лжегрузчики ограбили предпринимателя на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова

Лжегрузчики ограбили предпринимателя на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Тихорецкий бульвар, 6 Карта всех событий

Неизвестные ограбили предпринимателя на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел на Тихорецком бульваре, дом 6, строение 1. Сообщается, что предприниматель решил воспользоваться услугами перевозки, чтобы перевезти свой товар. Мужчина нашел грузоперевозчика и договорился о транспортировке. В указанное время и место приехала «Газель». Грузчики любезно погрузили весь товар в машину, после чего скрылись и перестали выходить на связь.

Позже грузовик был обнаружен в другой части города. Сумма материального ущерба оценивается в 1 миллион рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. Личности преступников устанавливаются.

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