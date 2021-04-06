Мужчина убил своего брата из-за различий в мировоззрении

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок дома отдыха Горки, посёлок Горки-25 Карта всех событий

В Дмитрове задержан мужчина, который подозревается в убийстве собственного брата. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Задержанному мужчине 47 лет, он проживает в Дмитрове. По версии следствия, у подозреваемого долгое время были натянутые отношения с братом. Вероятно, связано это было с различием в мировоззрении: мужчина часто упрекал своего брата в аморальном поведении. Один из таких упреков перерос в серьезную ссору. В ходе конфликта подозреваемый настолько сильно избил своего родственника, что тот скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел 5 апреля в поселке Горки-25. Сообщается, что подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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