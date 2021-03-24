Мужчина с проникающим ранением глаза был госпитализирован в центре Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маросейка, 7/8 Карта всех событий

Мужчина с ранением глаза был доставлен в больницу в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Маросейке около дома 7/8. Выпивший мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением левого глаза. Уточняется, что пострадавший 1991 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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