«Пусть поет на кухне!»: Лариса Долина устроила скандал из-за Вали Карна.val

Фото: instagram/karna.val

Российская певица Лариса Долина в эфире шоу юмориста Максима Галкина заявила, что не понимает, как блогер Валя Карна.val, не имея соответствующего образования, поет на сцене. В ответ девушка попыталась оправдаться.

— Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотят. Ноты — это круто, и надо правильно петь, но если человек хочет что-то исполнять, то пусть это делает, — заявила 19-летняя звезда TikTok.

Высказывание Вали сильно возмутило Ларису.

— Пусть поет на кухне! Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?! — негодовала певица.

После этого Долина даже захотела покинуть шоу. Самому ведущему программы «Музыкалити» не удалось урегулировать конфликт и оставалось лишь перевести все в шутку.

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