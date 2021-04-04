«Слабонервным не смотреть»: Долина напугала подписчиков театральным образом
Певица Лариса Долина успешно играет в театре на Таганке. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото из закулисья, на котором предстала в образе миссис Лавет из постановки «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит».
Гримеры так постарались, что Долину на снимке действительно не узнать. У артистки на фото мертвенно-бледное лицо, темными тенями подчеркнуты скулы и глаза, а губы выкрашены в тон кожи. Наряд певицы представляет собой белое платье с алыми полосками на рукавах и талии, напоминающими кровь.
— Моя миссис Лавет, — подписала фото Долина.
Многих поклонников напугал такой образ звезды. Но нашлись и те, кто ходил на спектакль и оценил дебют артистки. По их мнению, Долина прекрасно исполнила свою роль.
«Слабонервным не смотреть, напугали до мурашек, аж кровь стынет в жилах!»; «Потрясающий образ и отличная роль!»; «Грим на гране фантастики!» — написали фолловеры.
Ранее поклонники остались недовольны фотографией Долиной без фотошопа. Исполнитель Алексей Глызин опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой он запечатлен в компании гитариста Дмитрия Четвергова и российской певицы Ларисы Долиной.
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