«Слабонервным не смотреть»: Долина напугала подписчиков театральным образом

Лариса Долина опубликовала фото из театра / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Певица Лариса Долина успешно играет в театре на Таганке. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото из закулисья, на котором предстала в образе миссис Лавет из постановки «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит».

Гримеры так постарались, что Долину на снимке действительно не узнать. У артистки на фото мертвенно-бледное лицо, темными тенями подчеркнуты скулы и глаза, а губы выкрашены в тон кожи. Наряд певицы представляет собой белое платье с алыми полосками на рукавах и талии, напоминающими кровь.

— Моя миссис Лавет, — подписала фото Долина.

Многих поклонников напугал такой образ звезды. Но нашлись и те, кто ходил на спектакль и оценил дебют артистки. По их мнению, Долина прекрасно исполнила свою роль.

«Слабонервным не смотреть, напугали до мурашек, аж кровь стынет в жилах!»; «Потрясающий образ и отличная роль!»; «Грим на гране фантастики!» — написали фолловеры.

Ранее поклонники остались недовольны фотографией Долиной без фотошопа. Исполнитель Алексей Глызин опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой он запечатлен в компании гитариста Дмитрия Четвергова и российской певицы Ларисы Долиной.

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