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Выставка «Цветные осколки Империи» открылась в музее им. Щусева
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Выставка «Цветные осколки Империи» открылась в музее им. Щусева

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева и галерея «Диалог» до 16 мая представляют уникальную выставку цветных диапозитивов К. Э. Берггрена 1900–1910 годов «Цветные осколки Империи».

Посетители музея увидят более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами Москвы и других регионов Российской империи, сделанных в период 1900–1910 годов Карлом Элофом Берггреном, шведским военным, офицером Генерального штаба. Коллекцию отличают необычная фотографическая технология проекционного позитивного отпечатка на стеклеи нетривиальный подбор сюжетов.

Сюжеты представленных изображений чрезвычайно разнообразны. Особый интерес представляют многочисленные цветные виды Москвы 1900-х годов. В архиве сохранились панорамные съемки с колокольни Ивана Великого, виды Кремля и Москвы-реки. Точные кадры архитектуры соседствуют с картинами городского быта.

Как кадровому военному, К. Э. Берггрену интересны военные и различные аспекты их жизни. В московской жизни автора привлекают военные парады и маневры на Театральной и Воскресенской площадях, кавалерийские эскадроны и гренадерские части пехоты, артиллерийские батареи и импозантные дворцовые гренадеры.

В рамках выставки организованы лекции и экскурсии, сообщается на сайте музея.

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