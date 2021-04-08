Более тысячи человек задержали столичные полицейские за попрошайничество на улицах города

Фото: Вечерняя Москва

Сотрудники столичной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Попрошайка», которое проходило в течение трех дней, задержали на улицах города 1074 человека. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как отметили в ведомстве, за выпрашивание денег и других материальных ценностей полицейские задержали также 15 несовершеннолетних. Помимо этого, во время мероприятия стражам порядка удалось установить шестерых человек, которые находились в розыске.

Уточняется, что к административной ответственности за различные правонарушения полицейские привлекли 708 человек.

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