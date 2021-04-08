Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более тысячи человек задержали столичные полицейские за попрошайничество на улицах города
Фото: Вечерняя Москва

Более тысячи человек задержали столичные полицейские за попрошайничество на улицах города

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники столичной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Попрошайка», которое проходило в течение трех дней, задержали на улицах города 1074 человека. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как отметили в ведомстве, за выпрашивание денег и других материальных ценностей полицейские задержали также 15 несовершеннолетних. Помимо этого, во время мероприятия стражам порядка удалось установить шестерых человек, которые находились в розыске.

Уточняется, что к административной ответственности за различные правонарушения полицейские привлекли 708 человек.

Читайте также: Неизвестный похитил 1700 евро из припаркованной в центре Москвы машины

попрошайничествомероприятияполицейский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Все мнения
О проекте
Читайте нас в