Народный календарь. Чем особенно опасны ссоры 9 апреля

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Эту пятницу, 9 апреля в народе называли «Матрена-настовица», потому что весной из-за оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Христиане чтят мученицу Матрону Солунскую, которая была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру. Та приказала скинуть христианку с городской стены, но и сама погибла, оступившись на том же месте.

Согласно давним поверьям в этот день категорически запрещены ссоры. Тот, кто начнет выяснять отношения и ругаться никогда не помирится с собеседником, а супруги могут развестись.

В этот день хозяйки убирали жилище, выносили из дома ненужные вещи, отдавая нуждающимся. После заката остатки вещей нужно было сжечь, мысленно отправив в огонь все свои беды и горести.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасны ссоры 9 апреля

Приметы погоды гласили, что если утром есть туман, то год будет урожайным, а если слышен крик чибисов, погода наладится.

9 апреля отмечается Международный день топ-менеджера.

322 года назад Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». 32 года назад американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

В этот день родились среднеазиатский полководец Тамерлан, актеры Жан-Поль Бельмондо и Елена Кондулайнен, скульптор Эрнст Неизвестный.

Именины отмечают Павел, Макар, Александр.

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