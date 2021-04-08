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В МЖД рассказали, какую выгоду ТПУ «Серп и Молот» принесет жителям Подмосковья
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В МЖД рассказали, какую выгоду ТПУ «Серп и Молот» принесет жителям Подмосковья

Елена Фролова

Транспорт

Благодаря введению транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Серп и Молот», строительство которого идет около одноименной железнодорожной станции, значительно расширится география поездок жителей Московской области. Кроме того, они будут экономить время в пути. Новый узел будет обслуживать второй и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД).

ТПУ также интегрируют со станциями метро «Римская» и «Площадь Ильича». Расстояние от узла до метрополитена составит около 50 метров.

— Для того, чтобы попасть, например, из Железнодорожного в Красногорск, нужно проделать большой путь с множеством пересадок. Однако скоро пассажир сможет доехать до «Серпа и Молота», перейти на платформу другого диаметра и поехать по прямой до Красногорска, — рассказала начальник отдела по работе со СМИ Московской железной дороги Наталья Щевелева

А если кому-то нужно из Железнодорожного попасть на какую-либо из станций МЦД-1 или Московское центральное кольцо (МЦК), то все тоже станет гораздо проще. Дело в том, что первый диаметр и МЦК будут интегрированы на новой станции Камушки, которую разместят на соединительной ветке МЦД-4. Она станет самой высокой в Москве.

Ее возводят на железнодорожной эстакаде МЦК. Здесь воплотят принцип «сухие ноги», то есть будет обустроен крытый переход к станции МЦК Деловой центр, откуда можно попасть на МЦД-1, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о строительстве крупного ТПУ «Серп и Молот»

строительство ТПУ«Серп и молот»МЦД
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