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Названы шесть талисманов, которые избавят хозяина от бедности
Фото: pixabay.com

Названы шесть талисманов, которые избавят хозяина от бедности

Юлия Павлушова

Общество

Астрологи уверяют, что некоторые предметы притягивают положительную энергию и финансовое благополучие в дом. Они составили список талисманов и обрядов, способных избавить от бедности.

Сильным талисманом является подкова. Чтобы привлечь финансы, ее нужно правильно расположить над входной дверью — дужками вверх. Так подкова образует чашу изобилия. Если нужно защититься от сглаза, то лучше развернуть ее дужками вниз.

Полезные свойства есть и у обычного магнита. Но для этого его необходимо обернуть в купюру крупного номинала и спрятать в кошельке подальше от чужих глаз. Привлекут удачу и «сладкие деньги». Банкноту советуют смазать медом и тщательно высушить, а после положить в бумажник.

Мощным амулетом считается денежная мельница. Такой талисман продается в сувенирных магазинах. Но его можно и изготовить самому. Привлечет богатство засушенный четырехлистный клевер. Он, ко всему прочему, будет оберегать своего хозяина от бед.

Полезен амулет со славянскими корнями — кусочек березовой коры. Он защитит владельца от неудачи, кражи и нищеты. Чтобы такой талисман подействовал, нужно ранним весенним утром оторвать небольшой кусочек коры от березы, сообщает портал «Утро.ру».

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, притягивающих к себе деньги.

Читайте также: Астрологи рассказали, какие талисманы принесут удачу разным знакам зодиака

астрологияудачаденьги
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