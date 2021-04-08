В Москино пройдут Дни корейского кино

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров Москино приглашает поклонников корейского кинематографа на программу «Экстремальная весна: Дни корейского кино». Показы проводятся бесплатно в кинотеатре «Сатурн» совместно с Корейским культурным центром, сообщается на сайте организации.

В пятницу, 16 апреля, зрителям представят динамичный сиквел хоррора про зомби «Поезд в Пусан: Полуостров».

Южную Корею охватил зомби-вирус. Бывший военный Джон-сок возвращается на руины родины с небольшой командой и опасным заданием. Если он вывезет с зараженной территории грузовик с деньгами, заказчик пообещал ему награду в размере десяти миллионов долларов.

На следующий день, 17 апреля, покажут фильм-катастрофу с говорящим названием «Вирус» про новый штамм птичьего гриппа.

В воскресенье, 18 апреля, можно увидеть криминально-кулинарную комедию «Экстремальная работа», ставшую главным хитом южнокорейского проката всех времен.

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