Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Москино пройдут Дни корейского кино
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москино пройдут Дни корейского кино

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров Москино приглашает поклонников корейского кинематографа на программу «Экстремальная весна: Дни корейского кино». Показы проводятся бесплатно в кинотеатре «Сатурн» совместно с Корейским культурным центром, сообщается на сайте организации.

В пятницу, 16 апреля, зрителям представят динамичный сиквел хоррора про зомби «Поезд в Пусан: Полуостров».

Южную Корею охватил зомби-вирус. Бывший военный Джон-сок возвращается на руины родины с небольшой командой и опасным заданием. Если он вывезет с зараженной территории грузовик с деньгами, заказчик пообещал ему награду в размере десяти миллионов долларов.

На следующий день, 17 апреля, покажут фильм-катастрофу с говорящим названием «Вирус» про новый штамм птичьего гриппа.

В воскресенье, 18 апреля, можно увидеть криминально-кулинарную комедию «Экстремальная работа», ставшую главным хитом южнокорейского проката всех времен.

Читайте также: Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов с музыкой Прокофьева

фильмЮжная КореяМоскино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в