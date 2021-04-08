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«Москино» бесплатно покажет фильмы с музыкой Прокофьева в честь его 130-летия
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Москино» бесплатно покажет фильмы с музыкой Прокофьева в честь его 130-летия

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 1 Карта всех событий

С 19 по 21 апреля в семи кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут фильмы, в которых прозвучала музыка композитора Сергея Прокофьева. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры в четверг, 8 апреля.

— В новой программе — картины, музыкальное сопровождение для которых сочинил Сергей Прокофьев. Это «Александр Невский», «Иван Грозный» и «Котовский». Также в нее вошла кинолента «Хрустальный башмачок». Это экранизация балета «Золушка», музыку к которому также написал Прокофьев.

Показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Тула», «Спутник», «Факел», «Полет», «Вымпел» и «Молодежный». Необходима предварительная регистрация, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что организация покажет шедевры Чарльза Чаплина.

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