Москвичи выберут места для размещения новых пешеходных переходов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жители столицы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы смогут выбрать места для размещения пешеходных переходов. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы Наталия Метлина.

По ее словам, каждый год в Москве оборудуются сотни новых пешеходных переходов. При их размещении учитывается несколько факторов, среди которых интенсивность движения автомобилей, ширина проезжей части и видимость на участке дороги.

— В этом году заявки принимаются и через Telegram-бот Дептранса, так к процессу обсуждения, где нужен переход и какой, могут присоединиться все заинтересованные, — цитирует Метлину агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что в настоящее время в Москве внедряются современные технологические решения для того, чтобы пешеходы были защищены.

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