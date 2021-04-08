Благоустройство вылетной магистрали улучшит пешеходную инфраструктуру на юге Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Благоустройство территорий, прилегающих к вылетной магистрали улица Большие Каменщики — улица Липецкая — МКАД, позволит улучшить инфраструктуру для пешеходов на юге столицы. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил депутат городского парламента от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.

По его словам, работы по благоустройству будут длиться 2,5 года. При этом территории вдоль магистрали, ведущей к развязке, будут благоустроены уже до конца 2021 года. Работы охватят все инженерные коммуникации. На улице Липецкой обновят тротуарную сеть. Пешеходные зоны замостят плиткой.

— Установят новые опоры освещения: на улице будут установлены 725 новых энергосберегающих фонарей, — цитирует Артемьева агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что на прилегающих территориях будут высажены 520 деревьев и более 8100 кустарников.

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