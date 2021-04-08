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Социальные объекты по реновации появятся в столичном районе Соколиная гора
Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Социальные объекты по реновации появятся в столичном районе Соколиная гора

Виктория Родимкина

Город

В столичном районе Соколиная гора по программе реновации будут построены детский сад, школа, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 8 апреля.

Он отметил, что в этом районе города будет создана комфортная среда. В рамках проекта благоустройства будут приняты меры по развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству и озеленению территории.

Сергей Левкин уточнил, что будут построены детский сад на 150 мест и школа на 400 учеников.

— Также появится здание образовательной организации на 525 мест, в которой общее и дошкольное образование по 350 и 175 мест соответственно. Дополнительно будут возведены физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника на 320 посещений в смену и центр социального обслуживания, — сказал глава департамента.

В программу реновации в районе Соколиная гора включены 68 домов. После переселения москвичей пройдет реконструкция двух домов авторской архитектуры.

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