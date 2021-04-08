Новый дом по программе реновации начали строить в Северном Измайлове

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Константина Федина Карта всех событий

Строительство дома по программе реновации началось в московском районе Северное Измайлово. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в четверг, 8 апреля.

По его словам, дом появится по адресу улица Константина Федина, владение 3.

— В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована и выносу теплосети из пятна застройки. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что возведение нового дома будет происходить на месте ранее снесенной пятиэтажки, жители которой получили новое жилье по реновации. Они переехали в многоэтажку по адресу улица 5-я Парковая, дом № 62б.

Новый дом на улице Константина Федина будет рассчитан на 132 квартиры, общая площадь которых составит более 7,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Читайте также: Вторую новостройку в Перове передадут под заселение по реновации в 2021 году