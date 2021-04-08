Вдова Николая Караченцова рассказала, откуда берет деньги на жизнь

/ Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что живет на деньги, которые она получает от сдачи недвижимости в аренду.

— Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода, — сказала актриса в эфире программы «Хватит слухов!».

В эфире передачи рассказали, что женщина много лет посвящала себя уходу за больным артистом.

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер поделился, что в течение 15 лет супружеская пара получала 200 тысяч рублей в месяц. Руководство театра считало это делом чести.

По словам заслуженного деятеля искусств России, Николай Караченцов являлся уникальным явлением природы, был любимцем публики и потрясающим артистом.

Известно, что сейчас пенсия Поргиной составляет около 53 тысяч рублей при желаемых 150.

72-летняя заслуженная артистка опровергает слухи о больших гонорарах за участие в программах на телевидении и мечтает о модных аксессуарах и поездках за границу.

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