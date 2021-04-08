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Вдова Николая Караченцова рассказала, откуда берет деньги на жизнь
/ Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вдова Николая Караченцова рассказала, откуда берет деньги на жизнь

Полина Долганова

Звезды

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что живет на деньги, которые она получает от сдачи недвижимости в аренду.

— Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода, — сказала актриса в эфире программы «Хватит слухов!».

В эфире передачи рассказали, что женщина много лет посвящала себя уходу за больным артистом.

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер поделился, что в течение 15 лет супружеская пара получала 200 тысяч рублей в месяц. Руководство театра считало это делом чести.

По словам заслуженного деятеля искусств России, Николай Караченцов являлся уникальным явлением природы, был любимцем публики и потрясающим артистом.

Известно, что сейчас пенсия Поргиной составляет около 53 тысяч рублей при желаемых 150.

72-летняя заслуженная артистка опровергает слухи о больших гонорарах за участие в программах на телевидении и мечтает о модных аксессуарах и поездках за границу.

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