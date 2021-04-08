Шура назвал причину резкого похудения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец Шура за последние 10 месяцев сбросил около 40 килограммов. Сейчас его вес составляет примерно 70 килограммов. Артист рассказал о причинах резкого похудения.

— Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать, — поделился певец в разговоре с 5-tv.ru.

Известно, что телеведущий дважды болел раком и лишился зубов из-за некачественных протезов.

Сейчас артист внешне напоминает себя в начале своей карьеры.

Напомним, ранее Шура отверг предложение Андрея Малахова, обращенное ко всем звездам, отказаться от прописки в Москве. Эта идея показалась ему абсолютно безумной.

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