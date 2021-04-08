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Звезду шоу «Вечерний Ургант» Аллу Михееву ударили штангой по голове во время съемок
Фото: instagram/allamikheeva

Звезду шоу «Вечерний Ургант» Аллу Михееву ударили штангой по голове во время съемок

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Алла Михеева опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На нем видно, как она ударяется головой о штангу.

Инцидент произошел во время съемок репортажа с тренером по тяжелой атлетике Александром Дмитриевым. Телеведущая решила подойти к нему, в то время как он поднимал штангу, в итоге спортсмен случайно ударил ее по голове, когда опускал снаряд.

— Даже чувствую — немножко вытекло, — рассказала Михеева о своих ощущениях.

Подписчики не смогли пройти мимо такого инцидента.

«Береги себя»; «После такого он просто обязан взять в жены»; «Сильно переживаю за вас», — написали обеспокоенные поклонники.

Ранее Эмин Агаларов опубликовал снимок в окружении своих детей.

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