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«Да ни за что!»: Шура отреагировал на предложение Малахова отказаться от прописки в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Да ни за что!»: Шура отреагировал на предложение Малахова отказаться от прописки в Москве

Рафаэль Залян

Звезды

Предложение Андрея Малахова, обращенное к звездам российской эстрады, отказаться от московской прописки, абсолютно безумное. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал певец и телеведущий Александр Медведев, более известный как Шура. По его мнению, эта инициатива понравится далеко не всем звездам отечественной эстрады:

— Я, например, очень долгое время жил без московской прописки, у меня даже просто прописки не было, потому что меня мать из квартиры в Новосибирске выписала. И вы правда думаете, что я готов отказаться от прописки в Москве сейчас? Да ни за что! Она мне с трудом досталась….Просто, когда человек ни в чем не нуждается и у него есть выбор, он идет на безумства и остальным пытается навязать это.

Шура заявил, что ни при каких условиях не будет возвращать прописку в родном Новосибирске. Артист также отметил, что остальные «приезжие когда-то в Москву звезды» не последуют примеру Андрея Малахова.

Ранее тележурналист, ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов отказался от прописки в российской столице. Об этом он сам написал в своем Instagram-аккаунте. Малахов выложил в Сеть снимок самого себя с паспортом в руках. На фото виден штамп о регистрации телеведущего с пропиской в родном городе — Апатитах (Мурманская область). В подписи к фото он заявил, что для него настало время вернуться в родной край. Также журналист предложил остальным коллегам по цеху последовать его примеру.

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ШураАндрей МалаховМосква
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