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Названы самые популярные и удачные даты заключения брака в апреле
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Названы самые популярные и удачные даты заключения брака в апреле

Юлия Евграфова

Общество

Второй весенний месяц пользуется большим спросом на бракосочетания у москвичей. Наиболее востребованными в апреле 2021 года стали две субботы.

Как рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, больше всего жителей столицы хотят пожениться 17 и 24 апреля. На каждую из этих дат подано более 500 заявлений. Первые выходные лета также пользуются популярностью у молодоженов. На 4 июня отправлено больше 300 заявок, на 5 июня — порядка 650. Также среди летних дат популярны 11 июня (465 заявлений), 19 июня (446) и 26 июня (342).

2021 год в целом станет богатым на свадьбы потому, что в этот период будет множество красивых и удачных дат для заключения брака. Таким мнением с «ВМ» поделилась таролог Александра Харрис. Собеседница также прокомментировала две популярные апрельские даты, которым отдали предпочтение московские влюбленные.

— 17 апреля Луна будет в знаке Близнецы. Основой крепкого и долгого союза, заключенного под этим знаком, является активность и коммуникабельность обоих супругов. На протяжении всей совместной жизни их будут сближать общие интересы. В их жизни будет много путешествий, веселых мероприятий, которые они проведут вместе и в кругу верных друзей. Иногда такой паре будут требоваться моменты уединения. Не пугайтесь этого, каждому нужны периоды покоя, — сказала таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

Во вторую дату, 24 апреля, Луна окажется в знаке Дева. По словам эксперта, брак, заключенный в этот период, не обойдут стороной испытания бытовыми проблемами. Для того чтобы быть счастливыми, паре необходимо проводить больше времени вместе, готовить, посещать всевозможные мероприятия, заниматься общим делом, считает таролог. Заключенный 24 апреля союз будет наиболее удачным между людьми, увлеченными наукой.

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