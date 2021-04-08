«Уйду в футбол»: Гном Гномыч пообещал выполнить пять четверных прыжков

Александр Плющенко / Фото: www.instagram.com/gnomgnomych/?hl=ru

Сын Яны Рудковской Александр Плющенко, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, пообещал фигуристке Александре Трусовой прыгнуть пять четверных прыжков. Об этом юный спортсмен сообщил в своем Instagram.

— Пообещал сегодня нашей Русской Ракете <...>, что если не сделаю пять четверных, то уйду в футбол, — подписал публикацию сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Подписчики поддержали решение Гном Гномыча: «Ну футбол тоже неплохой спорт», «Ай! Серьезная заявка!», «Как же я вас люблю, как я вам желаю удачи, удачи вам».

Напомним, Александр занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко». Мальчик неоднократно признавался, что мечтает побить рекорд папы по количеству олимпийских медалей.

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