«Уйду в футбол»: Гном Гномыч пообещал выполнить пять четверных прыжков
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, пообещал фигуристке Александре Трусовой прыгнуть пять четверных прыжков. Об этом юный спортсмен сообщил в своем Instagram.
— Пообещал сегодня нашей Русской Ракете <...>, что если не сделаю пять четверных, то уйду в футбол, — подписал публикацию сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Подписчики поддержали решение Гном Гномыча: «Ну футбол тоже неплохой спорт», «Ай! Серьезная заявка!», «Как же я вас люблю, как я вам желаю удачи, удачи вам».
Напомним, Александр занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко». Мальчик неоднократно признавался, что мечтает побить рекорд папы по количеству олимпийских медалей.
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