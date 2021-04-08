Стало известно, когда собаковладельцев могут оштрафовать за прогулку без поводка

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С наступлением хорошей погоды жители Санкт-Петербурга вместе с детьми и домашними питомцами стали чаще выезжать за город. В нескольких часах езды от Северной столицы находятся реликтовые рощи, скалы, водопады, берег Ладожского озера и экотропы. Однако в некоторых районах Ленинградской области с 16 апреля начнется сезон охоты. Чем это чревато для тех, кто любит прогуляться с собакой по лесу и нарушить границы охотугодий, сообщают «Невские новости».

С 1 января действует приказ министерства природных ресурсов, посвященный правилам охоты. В этом документе прописан пункт, который касается обычного собаковода, который не является охотником. Документом запрещается нахождение в охотничьих угодьях в не охотничьи сезоны, а также в сроки охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов с собаками, не находящимися на привязи.

Уточняется, что охотугодий вокруг Петербурга множество, а вот не заметить информационный стенд, предупреждающий о начале границ охотничьих угодий, вполне можно. При этом если собаковладельца поймают со спущенной с поводка собакой, то его ждет штраф в размере от 500 до 4000 рублей, так как на данных территориях нельзя находиться с животным без поводка. Если в это время будет идти сезон охоты, то владельца животного оштрафуют за отсутствие разрешительных документов за охоту с собакой. А вне сезона — за браконьерство.

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