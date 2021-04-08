Кинолог рассказала о минусах использования электрических ошейников для собак

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Электрические ошейники, предназначенные для коррекции поведения собак, можно найти в зоомагазинах. Такие устройства приобретают в тех случаях, когда животное плохо себя ведет. О гуманности использования подобных приборов рассказала руководитель департамента по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Российской кинологической федерации Инна Баранова.

— На мой взгляд, это бесполезно и бессмысленно, особенно если такие приборы находятся в руках непрофессиональных владельцев. Бывает так, что собаке дали команду, а она ее не знает, и в это время хозяин бьет ее током. Дело в том, что пес и так испытывает стресс от того, что не выполнил команду и не знает ее, а тут еще любимый человек доставляет ей боль, — объяснила Инна Баранова.

При этом она добавила, что бывают случаи, когда животное знает команду, но, например, не услышало ее, так как было увлечено игрой. В любом случае отрицательное воздействие от хозяина может привести к тому, что связь с питомцем будет нарушена, а послушным он так и не станет, отмечает «МИР 24».

— У нас большинство собак хотят слушаться хозяев, выполнять их команды и общаться, — рассказала кинолог.

По ее словам, если пес не делает что-то, то сначала нужно разобраться в причине, а не наказывать его. Если ударить током собаку, которая находится в возбужденном состоянии, то она получит дополнительную стимуляцию и станет еще более возбужденной, нервной и непослушной.

Источник: mir24.tv

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