Названы лучшие породы охотничьих собак

Фото: pixabay.com

История охотничьих собак уходит своими корнями в далекое прошлое. Одним из первых представителей дикого животного мира, прирученных человеком, стал суровый лохматый пес. Впоследствии это стало взаимовыгодным сотрудничеством. Собака получала кров и пропитание, а взамен помогала пасти скот, охраняла дом и сопровождала своего хозяина на охоте.

Фото: pixabay.com

Особенности охотничьих собак

Породы таких животных делятся на многочисленные группы и подгруппы. В каждой из них можно заметить совершенно непохожих друг на друга псов. Все они отличаются по характеру, повадкам, экстерьеру, способностям и многому другому. Первый признак — маленькие и большие охотничьи собаки.

При этом характер этих животных имеет ряд общих черт. Например, они имеют отличный нюх на дичь. Они обязаны ее обнаружить, преследовать и атаковать. Именно из-за этих черт собак-охотников тщательно отбирали на протяжении долгих веков, а также старались улучшить их потомство.

Уточняется, что собака-охотник может без охоты охранять и защищать дом или человека, однако она с большим азартом будет ловить запахи на улице и пытаться отыскать дичь. Некоторые такие псы не любят шумные компании, они совершенно равнодушны к детям и не любят других домашних животных. При этом все указанные признаки не всегда относятся ко всем четвероногим охотникам.

Фото: pixabay.com

Породы

Большинство пород охотничьих собак у всех на слуху, отмечает ФАН. Самые распространенные подгруппы: подружейные, норные, лайки, гончие и борзые.

Так, такса относится к норным. Она обладает звонким, громким лаем и умеет проворно рыть лапами. В случае необходимости она может вступить в бой со зверьками ее размера, так как обладает хорошо развитой мускулатурой.

Еще один представитель данной подгруппы — шотландский терьер, или скотти. Это потомок английских собак. Они энергичны от природы и нуждаются в постоянной дрессировке. Важно, что представители данной породы не всегда ладят с детьми и другими питомцами. Маленьких зверюшек они воспринимают как добычу.

В городе обязательно привлечет к себе внимание якутская лайка. У нее необычная внешность. Эта порода обладает силой маленькой лошадки и может везти человека, а также будет хорошим соратником во время охоты. Тело у нее довольно поджарое и мускулистое, хвост свернут колечком.

Также к охотничьим относятся следующие породы: русская псовая борзая, ризеншнауцер, лабрадор-ретривер и другие.

Читайте также: Названы породы лучших сторожевых собак