Молодой человек погиб, упав с высоты на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Тело молодого мужчины обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 8 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», тело мужчины заметила проживающая в доме на проспекте Маршала Жукова женщина и сообщила в полицию. Выяснилось, что погибшим оказался молодой человек, который находился по указанному адресу в гостях у своего приятеля. Молодые люди накануне вечером распивали в квартире спиртные напитки и выходили покурить в подъезд. В какой-то момент мужчина вышел покурить один и больше не вернулся.

По данному факту проводится проверка.

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