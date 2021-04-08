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Пингвины Московского зоопарка поменялись вольерами
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Пингвины Московского зоопарка поменялись вольерами

Полина Долганова

Животные

В Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины поселились во внутреннем вольере в Доме птиц. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Представители зоосада рассказали, что пингвины Гумбольдта по весне традиционно меняются вольерами с папуанцами. Первые перебираются в уличный вольер, а вторые — во внутренний.

Уточняется, что папуанским пингвинам было бы слишком жарко в уличном вольере в летнее время. Внутри для них поддерживается максимально комфортная температура — около 12–13 градусов. Также в летний сезон у них начинается период размножения, и в Доме птиц для них оборудованы специальные домики.

— Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках — стараются сделать это побыстрее, — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что переезд в новый вольер воспринимается животными как отъезд на дачу. В обоих вольерах у них есть излюбленные места, которые они торопятся занять, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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