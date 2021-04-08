Поезда Горьковского направления МЖД задерживаются из-за человека на путях
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Нижегородская Карта всех событий
Человек попал под поезд на платформе Нижегородская Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе МЖД.
Пострадавшему оказывают помощь. Поезда задерживаются в сторону Москвы.
МЖД принимает необходимые меры для введения поездов в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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