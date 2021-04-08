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Поезда Горьковского направления МЖД задерживаются из-за человека на путях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Поезда Горьковского направления МЖД задерживаются из-за человека на путях

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Нижегородская Карта всех событий

Человек попал под поезд на платформе Нижегородская Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе МЖД.

Пострадавшему оказывают помощь. Поезда задерживаются в сторону Москвы.

МЖД принимает необходимые меры для введения поездов в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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