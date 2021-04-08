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Весенняя гроза впервые прогремела в Москве
Проливной дождь в Москве

Весенняя гроза впервые прогремела в Москве

Полина Долганова

Город

Первая весенняя гроза прогремела в столице 8 апреля в районе Измайлово.

Уточняется, что днем в четверг погода в Москве определялась атмосферными фронтами циклона. Основной холодный фронт с утра засыпал столицу снегом, а вторичный отметился не только снежными зарядами, но и первой грозой текущей весны.

— Раскаты грома были услышаны в районе Измайлово, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что порывы ветра достигали 8 апреля 20 километров в час. К концу дня ветер должен стихнуть, а активность вторичного фронта станет слабее, сообщает портал «Метеоновости».

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