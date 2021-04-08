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Московские врачи вылечили ребенка с трахеей размером с соломинку
Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Московские врачи вылечили ребенка с трахеей размером с соломинку

Кирилл Николаев

Здоровье

Врачи Морозовской детской больницы вылечили мальчика, у которого трахея была размером с соломинку. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Ребенок в возрасте 11 месяцев поступил в больницу на плановую операцию по поводу тригоноцефалии — деформации черепа, возникшей в результате преждевременного заращения лобного шва. При проведении интубации врачи обнаружили, что просвет трахеи малыша составляет всего 3–4 миллиметра при норме 9–12 миллиметров. Бронхоскопия подтвердила врожденный порок трахеи у ребенка.

Врачи провели операцию. Ширина просвета трахеи была увеличена за счет укорачивания ее длины с использованием собственных тканей ребенка (эпителия и хрящевого компонента трахеи). Для реабилитации ребенка была применена технология fast-track. Она предусматривает быстрый перевод пациента на самостоятельное дыхание.

Ребенка выписали домой. Мальчик восстанавливается и чувствует себя хорошо.

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