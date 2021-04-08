Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи смогут пройти бесплатное обследование кожи и ногтей в апреле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичи смогут пройти бесплатное обследование кожи и ногтей в апреле

Иван Юминов

Город

Бесплатное обследование ногтей и кожи смогут пройти горожане у подологов и врачей-дерматовенерологов 10 и 17 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в четверг, 8 апреля.

— Во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 10 и 17 апреля с 9:00 до 16:00 высококвалифицированные врачи-дерматовенерологи и подологи, специализирующиеся на лечении грибковых заболеваний, проведут для москвичей бесплатное обследование кожи и ногтей, — сообщили в ведомстве.

С проблемами стоп и ногтей стоит идти именно к подологу, а не в салон красоты, подчеркнул главный дерматовенеролог и косметолог ведомства Николай Потекаев. Для того, чтобы пройти обследование, необходимо записаться на прием и иметь с собой паспорт, а также полис ОМС.

Ранее был опровергнут популярный миф о белых пятнах на ногтях.

Читайте также: Диетолог раскрыла простой секрет сохранения здоровья кожи

обследованиедерматологияДепздрав
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в