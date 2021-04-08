Москвичи смогут пройти бесплатное обследование кожи и ногтей в апреле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесплатное обследование ногтей и кожи смогут пройти горожане у подологов и врачей-дерматовенерологов 10 и 17 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в четверг, 8 апреля.

— Во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 10 и 17 апреля с 9:00 до 16:00 высококвалифицированные врачи-дерматовенерологи и подологи, специализирующиеся на лечении грибковых заболеваний, проведут для москвичей бесплатное обследование кожи и ногтей, — сообщили в ведомстве.

С проблемами стоп и ногтей стоит идти именно к подологу, а не в салон красоты, подчеркнул главный дерматовенеролог и косметолог ведомства Николай Потекаев. Для того, чтобы пройти обследование, необходимо записаться на прием и иметь с собой паспорт, а также полис ОМС.

Ранее был опровергнут популярный миф о белых пятнах на ногтях.

Читайте также: Диетолог раскрыла простой секрет сохранения здоровья кожи