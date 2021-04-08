Соседов назвал срок, когда зрители забудут Пугачеву, Киркорова и Баскова

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Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что через сто лет зрители забудут о популярных сегодня артистах — Алле Пугачевой, Филиппе Киркорове и Николае Баскове. У каждого из них есть откровенно слабые песни, которые не имеют отношения к искусству и умаляют их достижения, заявил Соседов корреспонденту «Вечерней Москвы».

— У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же «Ибица», «Цвет настроения синий» — это все чушь собачья и решительно не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых и негодных песен, много шлака. Перечеркивает ли это их достижения? В какой-то степени, да, умаляет, — считает собеседник.

По мнению критика, россияне забудут даже таких великих артистов, как Клавдия Шульженко и Муслим Магомаев.

— Все равно всех эстрадных исполнителей забудут в итоге. Забудут и Шульженко, и Магомаева. Мы помним, потому что это было совсем рядом, мы были свидетелями этого триумфа. Но пройдут десятилетия, через сто лет вряд ли будут помнить Баскова, Киркорова, Пугачеву. Все это уйдет. Останутся Чайковский, Рахманинов, Глинка, Мусоргский, — пояснил Соседов.

По его словам, Чайковский конкурирует только с Моцартом по популярности, его музыка звучит каждый день в разных концертных залах мира.

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