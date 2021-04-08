Легкоатлеты из России направили в РУСАДА 75 заявок на получение нейтрального статуса

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Российские легкоатлеты, которые планируют выступать на международных соревнованиях в 2021 году, направили в российскую национальную антидопинговую организацию 75 заявок на получение нейтрального статуса. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили представители ведомства.

— На сегодняшний день поступило 75 таких запросов, — заявили в РУСАДА.

Напомним, до участия в международных турнирах, включая летнюю Олимпиаду, Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустит не более десяти легкоатлетов из России в нейтральном статусе.

После отправления заявки в РУСАДА спортсмен должен оплатить пошлину World Athletics в размере 250 долларов для взрослого и 100 долларов для легкоатлетов младше 20 лет.

После ответа организации спортсмен должен направить необходимые документы во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая перенаправляет их в World Athletics.

Ранее в июле 2020 года WA решила отложить процесс выдачи нейтрального статуса спортсменам из России. Решение было вызвано неуплатой ВФЛА долга в размере 5 миллионов рублей. После выплаты необходимой суммы WA объявила о возобновлении выдачи статуса.

Членство ВФЛА в World Athletics было прекращено в ноябре 2015 года по причине допингового скандала и после публикации отчета WADA под руководством первого президента организации Ричарда Паунда, сообщает Интерфакс.

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